Marmaraereğlisi'nde Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Marmaraereğlisi'nde Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
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Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. 3 farklı olayda 2 ayrı otomobilde ve bir evde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar bulundu. İlgili şüpheliler gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü S.Ö. ve araçta bulunan M.T.İ gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Malkara ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde N.Ş'nin evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Şarköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine R.M.Ü'yü durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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