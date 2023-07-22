Marmaraereğlisi'nde Sahil Güvenlik ve Jandarma Vatandaşları Uyardı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan anonslarla uyarıldı. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle denize girilmesinin tehlikeli olduğu belirtildi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bunaltıcı sıcakta denize giren vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bottan yaptıkları, "Değerli vatandaşlarımız bölgemizde oluşan sıcak hava koşulları nedeniyle bu saatlerde denize girilmesi tehlikelidirö anonsu ile uyardı.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle Tekirdağ'ın turistik ilçesi Marmaraereğlisi'nde vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. İstanbul'un yanı başında bulunan ve günü birlik gelenlerin yoğunluğuyla birlikte denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı, karadan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önlem aldı.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilçede hissedilen bunaltıcı sıcaklık nedeniyle, denize girenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ile jandarma ekipleri tarafından anonslarla uyarıldı. Sahil Güvenlik botundan yapılan anonslarda, "Değerli vatandaşlarımız bölgemizde oluşan sıcak hava koşulları nedeniyle bu saatlerde denize girilmesi tehlikelidir. Can güvenliğiniz adına uyarıları dikkat almanız önemle rica olunur. Sahil güvenlik komutanlığı iyi günler dilerö ifadeleri kullanıldı.

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de araç megafonundan yaptığı anonslarda, denize girenlerden değerler eşyalarını açıkta bırakmamalarını istedi.