Marmaraereğlisi'nde Anne ve Kızının Ölümüne Neden Olan Sürücünün Yargılaması Devam Ediyor

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve kızının ölümüne sebep olan otomobilin sürücüsü E.D.'nin yargılamasına devam edildi. Duruşmada, sanık yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade ederken, mahkeme rapor beklemesine karar verdi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anne ve kızının öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, iki kez "olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık E.D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, yaşananlardan dolayı olduğunu ve karşı tarafa yaşattıkları acılardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda 21 Temmuz 2023'te E.D. yönetimindeki 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobille çarpışmış, kazada araçta yolcu olarak bulunan Safiye Erden olay yerinde, sürücü Refiye Erden hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan E.D, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yargılanmaya başladığı ilk duruşmada ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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