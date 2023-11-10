Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Çatı uçması, zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Marmara ile kuzey Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Marmara Bölgesi ile kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.