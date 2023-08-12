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Marmara ve Kuzey Ege Denizlerinde Yarın Fırtına Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın etkisi 09.00-23.00 saatleri arasında hissedilecek.

Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.????

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Kuzey Ege Fırtına Marmara Güncel Haberler

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