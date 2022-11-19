Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Güncel Haberler

Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ile direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Ege Marmara Manisa İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title