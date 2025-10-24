Marmara ve Kuzey Ege'de Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına olacağını bildirdi. İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde etkili olması beklenen rüzgarın, akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi ön görülüyor. Ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel