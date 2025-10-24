Haberler

Marmara ve Kuzey Ege'de Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına olacağını bildirdi. İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde etkili olması beklenen rüzgarın, akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi ön görülüyor. Ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.