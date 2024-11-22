Marmara ve İç Kesimlerde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren batısından başlayarak Marmara'da güney ve güneybatıdan, yarın sabahtan itibaren kuzey yönlerden, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı zamanla kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, hamlesi 80-90 km/saat) bekleniyor.

Marmara'da yarın akşam saatlerinde diğer bölgelerde gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.