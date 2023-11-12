Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu için yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yaptı. Antalya çevrelerinde görülecek sağanak yağışın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara ve Ege Kıyıları ile Antalya'nın Doğusunda Sağanak Uyarısı

Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu için yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.