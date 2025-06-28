Marmara ve Ege İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer hamleli fırtına bekliyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın 12.00-22.00 saatlerinde Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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