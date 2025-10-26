Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege için fırtına beklentisi olduğunu açıkladı. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerine etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
