Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı - Haberler

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Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı

Marmara ve Ege denizlerinde yarın için fırtına uyarısında bulunuldu.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara ve Ege denizlerinde yarın için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam, zamanla genelde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, 19 Mayıs Perşembe akşamı bölgenin kuzeyinde, gece saatlerine doğru ise genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Meteoroloji, Marmara, Fırtına, Ege, Güncel, Haberler

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