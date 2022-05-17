Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı - Haberler

Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı
AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Marmara ve Ege denizlerinde yarın için fırtına uyarısında bulunuldu.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara ve Ege denizlerinde yarın için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam, zamanla genelde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, 19 Mayıs Perşembe akşamı bölgenin kuzeyinde, gece saatlerine doğru ise genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel