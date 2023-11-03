Marmara ve Ege'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara bölgesinin kuzey ve batı kesimleri, kıyı Ege, Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/ saat), Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."