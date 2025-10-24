Marmara ve Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da, sabah saatlerinden itibaren de Bolu, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.