Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler

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Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da, Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışlar 800 metreden yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Batı Karadeniz, Meteoroloji, Kastamonu, Marmara, Güncel, Haberler

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