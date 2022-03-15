Marmara Üniversitesi'nde KADES tanıtımı yapıldı

İçişleri Bakanlığınca, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) Marmara Üniversitesi'nde tanıtıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi'nde yapılan tanıtımda "En iyi narkotik polisi: Anne" projesi de anlatıldı.

Çoğunlukla kadın öğretim görevlileri ve üniversite personelinin katıldığı tanıtımda, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek ve her türlü şiddetin önlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen KADES'in nasıl kullanıldığı, ihbarda bulunulan olaylara nasıl müdahale edildiği konusunda bilgilendirme yapıldı.