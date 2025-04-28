Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğrencileri Bingöl'de Fay Hatlarını İnceledi

Öğrenciler, Bingöl'de fay hatlarını yerinde inceledi

BİNGÖL - Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Bingöl Karlıova'da bulunan Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı kesişim bölgesini yerinde inceledi.

Kentte ilk olarak Solhan ilçesinde bulunan doğa harikası Yüzen Adaları gezen öğrenciler, ardından KAF ve DAF'ın kesişim noktası olan Karlıova ilçesine geçti. Öğrencilere, Marmara Üniversitesi Hocaları Prof. Dr. Ali Balcı, Dr. Öğr. Üyesi Salih Yıldırım, Arş. Gör. Yusuf Mert Üstün, Arş. Gör. Ertuğrul Alper Kurban, Arş. Gör. Hamit Çalışkan eşlik etti. Karlıova'da fay hattı hakkında bilgi alan ve yerinde inceleme şansı bulan öğrenciler, ardından kentten ayrıldı. Aynı zamanda Bingöl Üniversitesi'nden Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Esen, Dr. Öğr. Üyesi Vedat Avci, Arş.Gör. Abuzer Kayhan ve Fatih Bilici kendilerine eşlik edip bölge hakkında bilgiler verdi. Gezi hakkında konuşan Prof. Dr. Ali Balcı, "Arazi uygulamaları kapsamında öğrencilerimize Bingöl'e geldik. Öğrencilerimiz coğrafya öğretmeni olacak. Ülkenin her bir köşesinde ders yapacaklar. Dolasıyla buradaki turizm harikası olan Yüzen Adalar'ı da görmelerini istedik. Türkiye'nin önemli değerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Yeni neslin bunları öğrenmesi sağlamak için çalışıyoruz" dedi. Öğrencilerden Betül Kaçır, "Hocalarımızla arazi çalışmalarına geldik. Bingöl'ün arazilerini çok beğendim. Bizim dikkatimizi en çok yüzen adalar çekti. Burası bir doğa harikası" diye konuştu.