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Marmara-Orta Anadolu Sanayi Dönüşümü Raporu Değerlendirildi

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Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, KOSAM tarafından hazırlanan raporu değerlendirdi ve raporun ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından faydalar sağlayacağını belirtti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) tarafından hazırlanan "Bir Ekonomi Güvenliği Meselesi: Marmara-Orta Anadolu Sanayi Dönüşümü Raporu"nu değerlendirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Bir Ekonomi Güvenliği Meselesi: Marmara-Orta Anadolu Sanayi Dönüşümü Raporu'nun ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Raporun, Marmara Sanayi Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerini içeren sanayi tesislerinin önemli bir kısmının Orta Anadolu Sanayi Bölgesi'ndeki Aksaray, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerine taşınmasının detaylı analizini içerdiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Marmara Sanayi Bölgesi, Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu bölgenin doğal afetler ve diğer risklere karşı kırılganlığı, ülkenin ekonomi güvenliğini de etkiliyor. Ayrıca, nüfus yoğunluğunun ve sanayileşmenin oluşturduğu çevresel kirlilik ve trafik sorunları, Marmara Bölgesi'nin taşıma kapasitesini zorluyor. Sanayi tesislerinin Orta Anadolu'ya taşınması, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya ve adaletli gelir dağılımına katkı sağlayacak. Raporda, bu yükün azaltılmasıyla bölgenin ticaret ve sanayi sürdürülebilirliğinin artacağının da altı çiziliyor. Orta Anadolu, geniş arazi olanakları, ulaşım altyapısının gelişmişliği ve iş gücü potansiyeliyle sanayinin yeniden yapılandırılması için ideal bir bölge olarak öne çıkıyor. Bölgedeki sanayi faaliyetlerinin artması, yerel ekonominin canlanmasına, işsizlik oranlarının düşmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına olanak tanıyacak."

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Öztürk Ekonomi Marmara Konya Ekonomi Güncel Haberler

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