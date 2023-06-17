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Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Güncel Haberler

Marmara'nın güneyi ve doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın güneyi ve doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yarın akşam saatlerine kadar sürecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

Balıkesir Bilecik Marmara Güncel Haberler

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