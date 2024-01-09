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Marmara'nın doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalıdır.

Marmara'nın doğusu ile Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Marmara Ulaşım Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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