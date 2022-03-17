Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar bekleniyor - Haberler

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Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar bekleniyor

AA - İsa Toprak - Güncel
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Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar bekleniyor

Yarın öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in kuzeyinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar bekleniyor.

BALIKESİR (AA) - Yarın öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in kuzeyinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda beklenen kar yağışlarının yarın öğleden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, bugün akşam saatlerinden itibaren de Batı Karadeniz'in iç kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinde aralıklarla yoğun kar bekleniyor.

Yağışların pazartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsa Toprak - Güncel

Batı Karadeniz, Balıkesir, Yalova, kar, Güncel, Haberler

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