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Marmara'nın doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Kocaeli ve Yalova çevrelerinde 21-50 kilogram, Sakarya çevrelerinde ise 21-75 kilogram yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Marmara'nın doğusu için, kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Sakarya çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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