Üye Girişi
Haberler

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı için kuvvetli yağış uyarısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum'un batı ilçelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum'un batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz su baskını İç Anadolu Marmara Çorum Hava Durumu Doğal Afetler Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title