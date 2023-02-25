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Marmara'nın batısı ile kıyı Ege için fırtına uyarısı

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Marmara'nın batısı ile kıyı Ege için fırtına uyarısı

Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batısında, yarın sabah saatlerinden sonra ise kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Marmara Fırtına Ege Güncel Haberler

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