Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli'de Kapılarını Açtı

Kocaeli'de düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla ikincisi düzenlenen fuarın açılışı Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Vali İlhami Aktaş, açılışta yaptığı konuşmada, gençler için iş dünyasıyla bir araya gelme fırsatı sunan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Aktaş, fuarın, klasik etkinliklerden olmadığını, Türkiye'nin geleceğinin şekilleneceği bir platform olduğunu söyledi.

Gençlerin 2 gün boyunca 1000'in üzerindeki firmayı yakından tanıma imkanı bulacağını anlatan Aktaş, birçok gencin de yarın çalışacağı firmayı burada belirlemiş olacağını ifade etti.

Aktaş, firmaların da nitelikli iş gücüne fuarda kavuşma imkanı bulacağını belirterek, "Firma başına verilen CV sayıları bu beklentimizin maksimum düzeyde gerçekleşeceğini göstermektedir. Burada kurulacak ilişkilerle Türkiye'nin sanayi ve diğer kesimlerindeki istihdam olayı da şekilleniş olacak. Bu anlamda çok kıymetli." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuara ilişkin yapay zekada yaptığı sorgulamadan çıkan sonuçları katılımcılara aktardı.

Belediye olarak stratejik açıdan baktıkları bu tür organizasyonlara önem verdiklerini vurgulayan Büyükakın, fuarda CV dolduran gençlerin geleceği için gerekli adımları attıklarını kaydetti.

"MARMARAKAF, Türkiye'nin yarınlarına yapılan en stratejik yatırımdır"

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, geçen yıl Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olarak tescillenen Marmara Kariyer Fuarı'nın bu yıl da ünvanını korumaya, bir kez daha en büyük kariyer fuarı olmaya aday olduğunu, katılımcı firma ve etkinlik sayısında geçen yılın üzerine çıktıklarını söyledi.

Cantürk, bu fuarın verilerini bilimsel olarak ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası yayınlara çevireceklerini bildirerek, "Marmara Kariyer Fuarı sadece bir kariyer etkinliği değil, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek gençlerimizin potansiyelini keşfettiği, iş dünyasının stratejik insan kaynağına doğrudan ulaştığı bir köprüdür. MARMARAKAF, Türkiye'nin yarınlarına yapılan en stratejik yatırımdır çünkü burada sadece CV'ler değil, hayaller kuruluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın ülkedeki istihdama da büyük katkı sağladığına işaret eden Cantürk, "Bu fuar gençlerimizle iş dünyasını buluşturan önemli bir platform olduğunu ispatlamıştır. Bu yılki konseptimizle Marmara Kariyer Fuarı'nda sadece istihdama yönelik etkinlikler düzenlemekle kalmayacak, bilimsel ve sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalıklar oluşturacak, açık hava konserleri, gösteriler ve sergilerimizle de adeta bir bahar şenliği havası yaşatacağız." şeklinde konuştu.

Cantürk, Türkiye'nin en önemli ve önde gelen firmalarının da fuarda yerini aldığına dikkati çekerek, "Bu fuar sadece bu bölgedeki üniversitelerde okuyan gençlerimizin değil, ülkemizin dört bir yanında öğrenim gören veya mezun olmuş tüm gençlerimizin kariyer fuarıdır. Bu sebeple de sadece Marmara Bölgesi ile sınırlı değildir. İsteyen herkes bu fuara katılabilir." ifadelerini kullandı.

KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik de MARMARAKAF'ın, kentin, bölgenin ve ülkenin önde gelen firmalarını, kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren son derece kıymetli bir buluşma olduğunun altını çizdi.

Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili, 2020'de kurulan KAGEM'in çok yönlü birçok faaliyet gerçekleştirdiğini belirterek, ulusal staj programında 6 bin 331 başvuru, kariyer planlama derslerinde dönemde 12 binlere ulaşan öğrenci sayısı, yılda 1000'i aşan kariyer etkinlikleriyle ülkenin önde gelen merkezleri arasında yer aldıklarını anlattı.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Fuar, yarın sona erecek.