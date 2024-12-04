Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği: Kadınların Gücüyle Üretim ve Pazar Stratejileri

Türkiye'de çeşitli sektörlerde hizmet sunan kadın kooperatiflerini bir araya getiren Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği (MKKB), üretimden pazarlamaya verdiği desteklerle emeğin katma değer kazanmasını ve pazarda yer edinmesini hedefliyor.

Gıda, lojistik, sosyal medya, nakış, davet organizasyonu ve geleneksel el sanatları gibi 10 farklı sektörde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinden oluşan birlik, üyelerine sunduğu sermaye desteğinin yanında ürünlerinin uluslararası pazarda da yer bulmasına imkan sunuyor.

Gençlerden emeklilere geniş yaş aralığında 2 bin 912 üyeyi bir araya getiren MKKB, eğitimli ve tecrübeli kadınların bir arada çalışıp bilgi paylaşımında bulundukları platform oluşturarak emeğin serüveninin başarıyla sonuçlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

MKKB Başkanı Nuket Özcan, AA muhabirine, 10 farklı kooperatifi bünyesinde barındıran çatı birlik olduklarını anlattı.

Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin nitelikli ürünlerini seçtiklerinden bahseden Özcan, üretimde sermaye desteği, sürdürülebilir pazar ve yurt dışı satış konusunda destekleri kapsayan geniş bir süreci yürüttüklerini belirtti.

Özcan, kadın kooperatifleriyle yürüttükleri çalışmaların, nitelikli ürünlerin üretiminden pazarlanmasına kadar birçok aşamayı kapsadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Örneğin Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Fulacık köyünde üretilen bal, önce lojistik kooperatifimiz tarafından toplanıyor. Başka bir kooperatifimiz balların kavanozlama ve dolumunu takip ediyor. Ürünün etiketi ve grafik tasarımı bir diğer kooperatifimizce hazırlanıyor. Zincir marketlere giderken de başka bir kooperatifimiz kalite, entegrasyon ve pazarlama stratejilerini yürütüyor."

20 yaşında öğrenciden 80 yaşında emekliye üyeleri var

"Modern hayatta, ev ekonomisinden ülke ekonomisine, oradan da uluslararası arenaya hizmet veren, ürünün arkasında durabilen güçlü ve üreten kadınlar, bizim hedef planımız." diyen Özcan, her kadının, öncelikle üretimi öğrenilebilir daha sonra da sürdürülebilir yapması noktasında çalışan bir araştırma kuruluşu olduklarını söyledi.

Özcan, her üretilen ürünün aynı kıymeti haiz olmadığına işaret ederek, "Katma değer üretme, müteşebbisliği yansıtma ve müteşebbisliğin aslında değer yaratmak olduğu fikrinden yola çıkıp değerli ürünlere öncelik vererek, bunların ulusal ve uluslararası arenada satışa sunulması bizler için çok kıymetli." dedi.

Genç nesile de hizmet ettiklerine vurgulayan Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aramızda 20 yaşında reklamcılık öğrencileri de var, 80 yaşında emekli kooperatif mensubumuz da. Kuşaklar arası entegrasyon çok önemsediğimiz bir eğitim süreci. Türk geleneğine uygun iş yapıyoruz. Kooperatifçilik, aslında imece usulüyle yapılan ticaret başlangıcı. Bu imece usulünde yapılan ticaret stajında kendini, alanını, ürününü, üretimi bulan kadın, sonrasında müteşebbis oluyor ve burada ticaretin stajını yaptıktan sonra yola daha güçlü çıkıyor."