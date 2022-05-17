Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2) - Haberler

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Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAKMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günlerinde Marmara Bölgesi'nde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günlerinde Marmara Bölgesi'nde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada,  22 Mayıs Pazar gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Yarın, gece saatlerinden itibaren perşembe sabah saatlerine kadar Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde karla karışık yağmur görülmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve MGM'nin yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi istendi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi, Mayıs, Cuma, Güncel, Haberler

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