MANİSA'daki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, su kaybı nedeniyle kurudu. Göl üzerindeki 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybedip, 2 kişi de yaralanırken, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Jandarma, olaylarda kullanılan 7 av tüfeği ve 1 tabancaya el koydu. Önlem alınmaması halinde daha büyük olayların yaşanacağını belirten Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse, "Marmara Gölü üzerinde arazi savaşları başladı" dedi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise gölün işgalinin önüne geçmek için mevcut önlemlerin artırılmasına çalıştıklarını söyledi.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, çiftçiler tarafından işgal edilerek tarıma açıldı.