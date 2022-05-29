MARMARA DEPREMİNDE HASAR GÖREN 40 SANTİM EĞİMLİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI - Haberler

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MARMARA DEPREMİNDE HASAR GÖREN 40 SANTİM EĞİMLİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT'te, 17 Ağustos depreminde hasar gören ve yaklaşık 40 santim yan yattığı için eğimli duran 7 katlı binanın 'riskli yapı' kabul edilmesiyle yıkımına karar verildi.

İZMİT'te, 17 Ağustos depreminde hasar gören ve yaklaşık 40 santim yan yattığı için eğimli duran 7 katlı binanın 'riskli yapı' kabul edilmesiyle yıkımına karar verildi. Boşaltılan binanın yıkımına başlandı.

17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen İzmit merkezinde hasarlı binalar bulunuyor. Birbirine yaslanmış bir şekilde eğimli duran binalarda riskli olmasına rağmen hala insanlar yaşamaya devam ediyor. Bu binalardan 7 katlı Kınay İş Hanı için de Kocaeli Valiliği 'riskli yapı' kararı verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kararın onaylanmasıyla tahliyesine karar verilen binanın yıkım işlemi başlatıldı.

16 hisseli binada yaşayanlar, kararın ardından evlerini boşaltırken, pencere, kapı gibi yerler sökülmeye başlandı. Önümüzdeki hafta binanın yıkım işleminin tamamlanması planlanıyor.

Yıllardır bu bölgede yaşadığını ve eğimli binanın kendisine tedirginlik yaşattığını ifade eden emekli öğretmen Ayhan Şekercioğlu, "Depremi yaşadık, maalesef çok fazla hasarlı bina kaldı. Bazıları hepimizi tedirgin ediyor. Bu bina da inşallah kazasız belasız yıkılır. Çok güzel bir memleketimiz var, kıymetini bilmemiz lazım. Burası neticede deprem bölgesi" dedi. (DHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

17 Ağustos Kocaeli Güncel Haberler

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