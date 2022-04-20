MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Marmara Denizine akan TESKİ'nin yağmur suyu hattından tuvalet pisliği çıktı

TEKİRDAĞ - TESKİ'nin yağmur suyu hattından akan suyun denizin rengini değiştirmesi üzerine, bölgede yapılan incelemelerde akan suyun içinden tuvalet pisliği olduğu gözlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçe sahilinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin alt kurumu olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yağmur su hattından denize akan suların denizin rengini sarı tonlara büründürmesi üzerine bölgede inceleme başlatıldı.

Bölgeye gelen Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hattın denize çıkış noktasında numune alınırken, TESKİ ekipleri ve yetkilileri de bölgede inceleme çalışması yaptı. Numune alınma ve inceleme çalışmaları sırasında denize dökülen hattın sularından tuvalet pisliği olduğu gözlendi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.