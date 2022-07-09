Marmara Denizinde fırtına: Martılar bile uçmakta zorlandı - Haberler

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Marmara Denizinde fırtına: Martılar bile uçmakta zorlandı

İhlas Haber Ajansı - Tunay Özdemir - Güncel
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Marmara Denizinde fırtına: Martılar bile uçmakta zorlandı Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarına etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluşurken, sert esen rüzgar sebebiyle martıların uçmakta zorlandığı görüldü.

Marmara Denizinde fırtına: Martılar bile uçmakta zorlandı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarına etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluşurken, sert esen rüzgar sebebiyle martıların uçmakta zorlandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde zaman zaman yağışların görüleceği ve kuvvetli rüzgarların etkisini göstereceği uyarısının yapılmasının ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluşurken, esen kuvvetli rüzgar sebebiyle martıların uçmakta zorlandığı görüldü. Denizin üzerine konarak bir süre bekleyen martılar, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Tunay Özdemir - Güncel

Marmara Denizi Tekirdağ Fırtına Marmara Güncel Haberler

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