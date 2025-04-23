Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12: 13 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da bazı bölgelerde hissedildi.