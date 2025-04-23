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Marmara Denizi Silivri Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi Silivri Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem
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Marmara Denizi Silivri açıklarında, AFET ve Acil Durum Başkanlığı verilerine göre 12:13'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12: 13 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da bazı bölgelerde hissedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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