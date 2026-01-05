Haberler

Tekirdağ'da lodos bir haftadır deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da lodos bir haftadır deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan lodos, deniz ulaşımında sorunlara yol açtı. 10 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor. Balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde bir haftadır etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, lodos nedeniyle bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti