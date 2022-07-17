Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek - Haberler

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Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek

AA - Semra Orkan - Güncel
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Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Semra Orkan - Güncel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Marmara Denizi Fırtına Güncel Haberler

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