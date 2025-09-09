Haberler

Marmara Denizi'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Marmara Denizi Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle Gürpınar önlerinde sürüklenmeye başladı.

Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı. ???????

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Cephede günlük tutup tek tek yazmış! İşte bir Türk subayının gözünden Çanakkale Savaşı

Günlük tutup tek tek yazdı! İşte bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Ödemeyene icra ve haciz kapıda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.