Marmara Denizi'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Marmara Denizi Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle Gürpınar önlerinde sürüklenmeye başladı.

Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı.