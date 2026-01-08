Haberler

Kartal'da sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı

Kartal açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan BEYPAZARI isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından emniyete alındı.

MARMARA Denizi Kartal açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan genel kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi Kartal Demir Sahası'nda emniyete alındı.

Marmara Denizi Kartal açıklarında, öğle saatlerinde BEYPAZARI isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-9 römorkü bölgeye sevk edildi. Gemi, ekiplerin çalışmalarının ardından Kartal Demir Sahası'nda emniyete alındı.

GEMİ KARTAL DEMİR SAHASI'NDA EMNİYETE ALINDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "İstanbul Kartal Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen BEYPAZARI isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-9 Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Kartal Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
