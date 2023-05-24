MARMARA DENİZİ'NDE 'PUSULA DENİZANASI' TEHDİDİ

Doğal yaşam alanları Akdeniz ile Ege olan ve zehirli olarak bilinen pusula denizanaları Çanakkale Boğazı'nın ardından Marmara Denizi'nde de artış gösteriyor. 2000'li yıllarda Erdek Körfezi'ndan giriş yapan, 2008-2009 yılları arasında da büyük bir artış gösteren tür, Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlandı. Çoğunlukla Büyükçekmece sahilde görülen, kırmızı ve kahverengi görüntüsüyle tedirgin eden pusula denizanaları için İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Çanakkale Boğazı girişi, Marmara Denizi'nin güneyinde yaygın olarak görülen bir tür. Bunun dışında tüm Marmara Denizi'nde görülüyor. İstanbul Boğazı ve çevresinde yaygın olarak bu mevsimlerde görüyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL BOĞAZI VE ÇEVRESİNDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜYOR"

"BU TÜRLERİN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE MEVSİM GEÇİŞLERİ YAŞANIYOR"

"ZEHRİ DİĞER DENİZANALARINA GÖRE DAHA ETKİLİ"

"BALIK STOKLARININ CİDDİ TEHDİDİNİ OLUŞTURUYORLAR"

Prof. Dr. Okyar, "Doğal olarak balığı hem beslenme hem de üreme yönünden etkilediklerinden dolayı balık stoklarının ciddi tehdidini oluştururlar. Marmara Denizi'nde de son dönemlerde denizanalarında ciddi artış olması sebebiyle balıkçılardan bize de şikayet geliyor. Balıkçı ağını çekerken, denizanalarının yüzde 95'i sudan oluşur. Çekerken bu sıkışma esnasında bunlar parçalandıklarından dolayı parçalandığında sümüksü yapı ağların ağ göz açıklığını kapattığından dolayı ağın alınmasında balıkçıya zorluk çıkarır. Süzülmesi gereken su süzülmez, o suyu da birlikte çekmek durumunda kalır balıkçı. Bu yüzden daha fazla enerji, daha fazla yakıt, daha fazla zaman harcamak durumunda. O yüzden böyle de bir zararı var. Hem stok yönünden hem de ekonomik olarak zararı var. Tüm balıkları etkiler ama özellikle pelajik balıklar. Su kütlesinde hareket eden özellikle yüzeye yakın göç eden balıkları daha çok etkiler. Hamsi, sardalya gibi balıklar daha çok etkilenir. Denizdeki tüm canlıları denizanaları etkiler" ifadelerini kullandı.