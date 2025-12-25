Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Poyrazın 3 gün etkili olması bekleniyor.