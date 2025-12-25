Haberler

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Hızı saatte 40 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle 10 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Poyrazın 3 gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
