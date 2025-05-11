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Marmara Denizi'nde Poyraz, Tekirdağ'da Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Marmara Denizi'nde Poyraz, Tekirdağ'da Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaratarak 11 şilep ve tanker bekletiyor. Balıkçılar da denize açılamıyor.

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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