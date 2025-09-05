Haberler

Marmara Denizi'nde Poyraz, Tekirdağ'da Deniz Ulaşımını Aksattı

Marmara Denizi'nde Poyraz, Tekirdağ'da Deniz Ulaşımını Aksattı
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatarak yerli ve yabancı 7 şilep ile tankerin beklemesine neden oldu. Hızının saatte 40 kilometreye kadar ulaştığı bildirilen poyraz nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

