Marmara Denizi'nde Poyraz, Tekirdağ'da Deniz Ulaşımını Aksattı
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatarak yerli ve yabancı 7 şilep ile tankerin beklemesine neden oldu. Hızının saatte 40 kilometreye kadar ulaştığı bildirilen poyraz nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti.
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.
Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel