Marmara Denizi'nde Poyraz, Tekirdağ'da Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Güncelleme:
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 11 şilep ve tanker bekliyor. Dalgalar kıyıya yosun ve atıklar sürükledi, ancak poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
