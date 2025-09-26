Haberler

Marmara Denizi'nde Poyraz Etkili, Tekirdağ'da Denizde Aksamalar Yaşanıyor

Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımlarını aksatırken, birçok şilep ve tanker açıkta beklemek zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize çıkamazken, poyrazın 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Kentte, poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
