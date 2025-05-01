Marmara Denizi'nde Poyraz Denizde Aksamalara Neden Oluyor
Tekirdağ'da 5 gündür süren poyraz, deniz ulaşımını etkilemekte ve balıkçıları olumsuz etkilemektedir. Hızının zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaştığı bu rüzgar nedeniyle 10 şilep ve tanker bekliyor. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu bölgede, poyrazın etkisinin yarın kaybolması bekleniyor.
Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.
Süleymanpaşa ilçesindeki küçük tekneli balıkçılar, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel