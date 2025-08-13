Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı
Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımında gecikmelere yol açarak 8 şilep ve tankerinin beklemesine neden oldu. Dalgalar kıyıya yosun ve atıklar sürükledi. Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel