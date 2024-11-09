Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı
Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara ve balıkçıların denize açılamamasına neden oldu. Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarında 11 şilep ve tanker bekliyor. Hava sıcaklığının ise 15 derece olduğu bildiriliyor.
Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 5 gündür sert estiğini, balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta başında etkisini kaybetmesi bekleniyor.