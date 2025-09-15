Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
Tekirdağ'da hızı saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. 8 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor. Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel