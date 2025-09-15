Haberler

Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da hızı saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. 8 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor. Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi

Ataman'ın üzüntüsünü biraz hafifletecek gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.