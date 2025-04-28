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Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
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Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara ve balıkçıların denize açılamamasına neden oldu. Poyrazın etkisinin çarşamba günü sona ermesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın küçük tekne balıkçılarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların bugün de denize açılamadığını aktaran Pehlivanoğlu, poyrazın etkisinin çarşamba günü sona ermesini beklediklerini belirtti.

Pehlivanoğlu, poyrazın dinmesinin ardından küçük tekne balıkçılarının Marmara Denizi'nde istavrit, menekşe ve mezgit için ağ atacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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