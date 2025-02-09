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Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
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Tekirdağ açıklarında etkili olan poyraz nedeniyle 8 şilep ve tanker beklemede. Balıkçılar denize açılamıyor, hava sıcaklığı 2 derece.

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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