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Marmara Denizi'nde Neşeli Yunus Gösterisi

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Marmara Denizi'nde görüntülenen yunus balıkları, sergiledikleri neşeli hareketlerle vatandaşlara görsel bir şölen sundu. Senkronize olarak yüzdükleri anlar izleyenlere huzur verdi.

Marmara'da yunus balıklarından görsel şölen

İSTANBUL - Marmara Denizi açıklarında görüntülenen yunus balıkları, sergiledikleri neşeli hareketlerle adeta görsel bir şölen sundu.

Marmara Denizi'nde görülen yunus balıkları vatandaşlara adeta görsel bir şölen yaşattı. Deniz yüzeyinde birlikte yüzen yunusların o anları kameraya yansıdı. Gruplarından ayrılmadan senkronize şekilde ilerleyen yunuslar, izleyenlere doğayla iç içe olmanın huzurunu hatırlattı. Özellikle teknelere yaklaştıklarında zaman zaman suyun üzerine sıçrayan yunusların enerjik halleri, görenlerin ilgisini çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - Güncel
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