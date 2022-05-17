Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker Ahırkapı'ya demirletildi - Haberler

Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker Ahırkapı'ya demirletildi
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker, Ahırkapı'ya demirletildi.
Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker, Ahırkapı'ya demirletildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:
" İtalya'dan Burgas'a seyir halindeyken makine arızası yaşayan 100 metre boyundaki ALESSANDRO F isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'mizin koordinasyonunda, KURTARMA-8 Römorkörümüz yedeğinde ve KIYEM-4 botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi."
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel